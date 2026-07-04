Москва4 июлВести.Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с самолетом Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполнявшим рейс из Стамбула в Минводы. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, днем 4 июня воздушное судно по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета.
Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажировсказано в сообщении
Ранее стало известно, что самолет авиакомпании "Азимут" подал сигнал бедствия через 20 минут после вылета и вернулся обратно в аэропорт. Борт благополучно приземлился в 15.44 мск.