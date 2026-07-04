Москва4 июлВести.Предварительной причиной возврата самолета авиакомпании "Азимут", совершавшего рейс Стамбул – Минводы, в аэропорт вылета стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вылетел днем 4 июля из Стамбула в Минеральные Воды, а затем вернулся обратно из-за технической неисправности.
Предварительная техническая причина – срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. В результате инцидента никто не пострадалсказано в сообщении
СК начал доследственную проверку по факту авиаинцидента.
Ранее в авиакомпании сообщали, что за пассажирами будет направлен резервный борт.