Причиной возврата рейса Стамбул – Минводы стала проблема с кондиционированием Проблема с кондиционированием стала причиной возврата рейса Стамбул – Минводы

Москва4 июл Вести.Предварительной причиной возврата самолета авиакомпании "Азимут", совершавшего рейс Стамбул – Минводы, в аэропорт вылета стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вылетел днем 4 июля из Стамбула в Минеральные Воды, а затем вернулся обратно из-за технической неисправности.

Предварительная техническая причина – срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. В результате инцидента никто не пострадал сказано в сообщении

СК начал доследственную проверку по факту авиаинцидента.

Ранее в авиакомпании сообщали, что за пассажирами будет направлен резервный борт.