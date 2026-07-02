Прокуратура в Сургуте выясняет обстоятельства возвращения вертолета в аэропорт

В Сургуте вертолет вернулся в аэропорт из-за некорректной работы двигателя Прокуратура в Сургуте выясняет обстоятельства возвращения вертолета в аэропорт

Москва2 июл Вести.В Сургуте вылетевший из аэропорта Тарко-Сале вертолет произвел незапланированное возвращение. В нем произошла индикация систем о некорректной работе двигателя, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Вертолет авиакомпании "Ютэйр – Вертолетные услуги" с экипажем на борту вылетал для облета объектов инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Возврат был осуществлен в связи с индикацией систем о некорректной работе двигателя написано в канале ведомства в MAX

Он совершил посадку в штатном режиме. Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возврата вертолета.