Москва21 июн Вести.В аэропорту Сургута проверяют причины вынужденной посадки самолета авиакомпании "ЮТэйр", сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту вынужденной посадки воздушного судна в Ханты-Мансийском автономном округе говорится в сообщении

Утром, 21 июня, по техническим причинам совершил вынужденную посадку рейс UT 6117 ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" из Уфы в Игарку. Посадку прошла благополучно. Позже борт вылетел по маршруту направления.

Сургутская транспортная прокуратура взяла данный случай на контроль.