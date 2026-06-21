Москва21 июнВести.В аэропорту Сургута проверяют причины вынужденной посадки самолета авиакомпании "ЮТэйр", сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту вынужденной посадки воздушного судна в Ханты-Мансийском автономном округеговорится в сообщении
Утром, 21 июня, по техническим причинам совершил вынужденную посадку рейс UT 6117 ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" из Уфы в Игарку. Посадку прошла благополучно. Позже борт вылетел по маршруту направления.
Сургутская транспортная прокуратура взяла данный случай на контроль.