Москва19 маяВести.Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Москва – Самарканд, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что посадка прошла благополучно.
19 мая 2026 года при следовании воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр", выполняющего рейс № UT-809 по маршруту Москва – Самарканд, по технической причине экипажем принято решение о возвращении в аэропорт вылетасказано в сообщении
Пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта. Время вылета уточняется, добавили в прокуратуре.