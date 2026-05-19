Самолет Москва – Самарканд вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Москва19 мая Вести.Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Москва – Самарканд, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что посадка прошла благополучно.

19 мая 2026 года при следовании воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр", выполняющего рейс № UT-809 по маршруту Москва – Самарканд, по технической причине экипажем принято решение о возвращении в аэропорт вылета сказано в сообщении

Пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта. Время вылета уточняется, добавили в прокуратуре.