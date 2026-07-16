Москва16 июлВести.Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".
Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург-Москва, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Экипаж произвел посадку благополучноговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиаперевозчика
О какой конкретно технической причине идет речь, не уточняется. В настоящее время готовится резервное воздушное судно для отправки пассажиров в столицу.