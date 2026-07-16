Airbus A320, летевший из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета

Летевший из Екатеринбурга в Москву Airbus A320 вернулся в аэропорт вылета Airbus A320, летевший из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета

Москва16 июл Вести.Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

Airbus A320, выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург-Москва, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Экипаж произвел посадку благополучно говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиаперевозчика

О какой конкретно технической причине идет речь, не уточняется. В настоящее время готовится резервное воздушное судно для отправки пассажиров в столицу.