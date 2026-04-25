Москва25 апрВести.Шесть самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, задержано 18 рейсов.

Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров

сказано в сообщении

Прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Кольцово для оперативного реагирования на обращения пассажиров.