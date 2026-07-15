Три пассажирских самолета в Екатеринбург ушли на запасные аэродромы из-за грозы

Из-за разгула стихии в Екатеринбурге три самолета ушли на запасные аэродромы Три пассажирских самолета в Екатеринбург ушли на запасные аэродромы из-за грозы

Москва15 июл Вести.Три пассажирских самолета, направлявшиеся в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий в городе назначения. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.

Соответствующее решение экипажи приняли в связи с сильной грозой, бушующей над столицей Урала.

Уважаемые пассажиры, сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей вынуждены были уйти на запасные аэродромы (в Тюмень и Челябинск) говорится в сообщении воздушной гавани в мессенджере МАХ

Пассажирам напомнили, что отслеживать информацию о статусе рейса можно с помощью онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.

Известно, что разгул стихии привел к серьезным последствиям сразу в нескольких городах Свердловской области. Обильные дожди стали причиной затопления части улиц, также зафиксированы падения деревьев и перебои с электроснабжением.