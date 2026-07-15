Москва15 июлВести.Три пассажирских самолета, направлявшиеся в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий в городе назначения. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.
Соответствующее решение экипажи приняли в связи с сильной грозой, бушующей над столицей Урала.
Уважаемые пассажиры, сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей вынуждены были уйти на запасные аэродромы (в Тюмень и Челябинск)говорится в сообщении воздушной гавани в мессенджере МАХ
Пассажирам напомнили, что отслеживать информацию о статусе рейса можно с помощью онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.
Известно, что разгул стихии привел к серьезным последствиям сразу в нескольких городах Свердловской области. Обильные дожди стали причиной затопления части улиц, также зафиксированы падения деревьев и перебои с электроснабжением.