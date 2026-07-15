Москва15 июлВести.В нескольких городах Свердловской области прошли обильные дожди, в результате чего в областном центре – Екатеринбурге – разлились реки, сообщает ГТРК "Урал".
В результате вышедших из берегов рек были затоплены городские улицы. В частности, высокий уровень воды зафиксирован на перекрестке улиц Луначарского и проспекта Ленина.
Упало дерево, которое парализовало движение транспорта.
Также стихия сказалась и на городе Первоуральске. Из-за грозы в нем произошло аварийное отключение электроснабжения. Уточняется, что оно затронуло микрорайон Шайтанка.
В зоне отключения электроэнергии оказались две насосные станции, в результате чего в центральной части города временно снижено давление в водопроводной сети.