В Екатеринбурге после дождей разлились реки, Первоуральск лишился света

На Урале реки вышли из берегов после дождей, без света остался Первоуральск В Екатеринбурге после дождей разлились реки, Первоуральск лишился света

Москва15 июл Вести.В нескольких городах Свердловской области прошли обильные дожди, в результате чего в областном центре – Екатеринбурге – разлились реки, сообщает ГТРК "Урал".

В результате вышедших из берегов рек были затоплены городские улицы. В частности, высокий уровень воды зафиксирован на перекрестке улиц Луначарского и проспекта Ленина.

Упало дерево, которое парализовало движение транспорта.

Также стихия сказалась и на городе Первоуральске. Из-за грозы в нем произошло аварийное отключение электроснабжения. Уточняется, что оно затронуло микрорайон Шайтанка.

В зоне отключения электроэнергии оказались две насосные станции, в результате чего в центральной части города временно снижено давление в водопроводной сети.