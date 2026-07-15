Москва15 июлВести.В городе Екатеринбурге продолжают устранять последствия сильных дождей, обрушившихся на регион. Погодные условия привели к нарушению работы 49 светофоров, сообщает городская администрация.
Из-за ухудшения погодных условий была нарушена работа 49 светофоров, 15 из них уже восстановленынаписано в публикации властей Екатеринбурга
Остальные ремонтируют в оперативном режиме и в порядке очередности.
Зафиксировано и 6 прорывов контактной сети общественного транспорта. Устранение повреждений на них также уже ведется.
Во всех восьми районах города есть случаи падения деревьев и веток, в том числе приведших к помехам в движение транспорта. С этими последствиями работают коммунальные службы.