Стихия в Екатеринбурге привела к сбоям в работе 49 светофоров

В Екатеринбурге из-за стихии нарушено функционирование около 50 светофоров Стихия в Екатеринбурге привела к сбоям в работе 49 светофоров

Москва15 июл Вести.В городе Екатеринбурге продолжают устранять последствия сильных дождей, обрушившихся на регион. Погодные условия привели к нарушению работы 49 светофоров, сообщает городская администрация.

Из-за ухудшения погодных условий была нарушена работа 49 светофоров, 15 из них уже восстановлены написано в публикации властей Екатеринбурга

Остальные ремонтируют в оперативном режиме и в порядке очередности.

Зафиксировано и 6 прорывов контактной сети общественного транспорта. Устранение повреждений на них также уже ведется.

Во всех восьми районах города есть случаи падения деревьев и веток, в том числе приведших к помехам в движение транспорта. С этими последствиями работают коммунальные службы.