В Таганроге из-за шторма повреждено более 15 машин

Москва27 мая Вести.В Таганроге из-за шквалистого ветра зафиксировано более 15 случаев повреждения автомобилей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Штормовое предупреждение в городе продолжает действовать. Ветер ломает ветки и валит деревья, обрывает линии электропередачи.

С 17.00 в службу 112 поступило более 3 тысяч обращений, связанных с отключением электричества и падением деревьев. Больше всего пострадали СНТ и ДНТ на Мариупольском шоссе, а также улицы Бериева, Дзержинского, Морозова, Нестерова, Таврическая и Чайковского.

Также поступают сообщения о повреждении автомобилей - на данный момент зафиксировано более 15 таких случаев написала Светлана Камбулова

Аварийные бригады энергетиков ПАО "Россети Юг" восстанавливают электроснабжение - работы ведутся круглосуточно.

Сотрудники МКУ "Благоустройство" распиливают и убирают упавшие деревья, освобождая дороги.

Глава города подчеркнула, что держит ситуацию на контроле и находится на постоянной связи с оперативными службами.