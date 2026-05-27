Москва27 маяВести.В Таганроге из-за шквалистого ветра зафиксировано более 15 случаев повреждения автомобилей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Штормовое предупреждение в городе продолжает действовать. Ветер ломает ветки и валит деревья, обрывает линии электропередачи.
С 17.00 в службу 112 поступило более 3 тысяч обращений, связанных с отключением электричества и падением деревьев. Больше всего пострадали СНТ и ДНТ на Мариупольском шоссе, а также улицы Бериева, Дзержинского, Морозова, Нестерова, Таврическая и Чайковского.
Также поступают сообщения о повреждении автомобилей - на данный момент зафиксировано более 15 таких случаевнаписала Светлана Камбулова
Аварийные бригады энергетиков ПАО "Россети Юг" восстанавливают электроснабжение - работы ведутся круглосуточно.
Сотрудники МКУ "Благоустройство" распиливают и убирают упавшие деревья, освобождая дороги.
Глава города подчеркнула, что держит ситуацию на контроле и находится на постоянной связи с оперативными службами.