На Урале ураганный ветер оставил без света несколько поселков

Москва9 мая Вести.В Екатеринбурге ураганный ветер с порывами до 25 м/с валил деревья, срывал провода и обшивку со зданий, в соседнем городе Березовский часть районов осталась без света, пишет портал E1.RU.

Ранее в ГУ МЧС по Свердловской области объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре вечером 9 мая и ночью 10 мая.

Как пишет издание, в разных районах Екатеринбурга ветер вырывал с корнем деревья, были повалены временный пешеходный тоннель, остановочный павильон, светофор, а также сорвана обшивка со строящегося торгового центра.

В соседнем городе Березовский ураган оставил без света поселки Монетный, Лосиный, Становлянка, Ленинский и Сарапулка, сообщил врио мэра Владимир Шауракс. Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.

По последним данным, в поселке Монетный электричество уже вернулось в дома. Работы на других участках продолжаются.