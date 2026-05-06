В Кирове шквалистый ветер повалил деревья Шквалистый ветер повалил деревья в Кирове, никто не пострадал

Москва6 мая Вести.В Кирове устраняют последствия непогоды, в результате которой были повалены деревья, без электричества остались жители нескольких улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Днем 6 мая в Кирове прошла гроза с сильным ветром, который повалил деревья, в том числе тополя на Слободском тракте.

Стволы деревьев и крупные ветви убраны с дороги, ведется их распил и вывоз. В ближайшее время будут проведены работы по устранению последствий грозы и на других участках улиц говорится в сообщении

На привокзальной площади из-за ветра упала одна из световых арок. Арт-объект уже вернули на место.

Кроме того, гроза привела к аварийному отключению электроэнергии на нескольких улицах. Восстановить энергоснабжение планируется восстановить в ближайшее время.