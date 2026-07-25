Москва25 июлВести.В Ростове-на-Дону из-за грозы произошло отключение электричества в центральной, восточной и западной частях города. Об этом сообщил департамент по жилищно-коммунальному хозяйству города.
Отмечается, что без электроснабжения остались насосные станции, что может привести к снижению напора воды в домах.
В настоящее время на местах работают аварийные бригады. Энергетики уже устраняют повреждения.
Специалисты ПАО "Россети Юг" и АО "Донэнерго" уже ведут работу по устранению повреждений и восстановлению электроснабженияговорится в публикации
Планируется, что подачу электричества восстановят к 22:00 25 июля.