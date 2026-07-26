Из-за непогоды в Ростове погиб один и пострадали 13 человек

Погибший и 13 пострадавших: последствия непогоды в Ростове-на-Дону Из-за непогоды в Ростове погиб один и пострадали 13 человек

Москва26 июл Вести.В результате непогоды в Ростове-на-Дону есть погибший и пострадавшие, сообщил в MAX глава города Александр Скрябин.

В настоящее время известно о 13 травмированных, семь из них госпитализированы.

К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, 7 госпитализировано, один погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления говорится в публикации градоначальника

В Ростове-на-Дону зафиксировали более 100 происшествий из-за ливня и шквалистого ветра. Последствия непогоды ликвидировали всю ночь в воскресенье, 26 июля.

Водоснабжение в городе восстановлено, идет восстановление подачи электроэнергии. С дорог и тротуаров убирают стволы и крупные ветви деревьев.