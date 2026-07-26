Москва26 июлВести.В результате непогоды в Ростове-на-Дону есть погибший и пострадавшие, сообщил в MAX глава города Александр Скрябин.
В настоящее время известно о 13 травмированных, семь из них госпитализированы.
К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, 7 госпитализировано, один погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровленияговорится в публикации градоначальника
В Ростове-на-Дону зафиксировали более 100 происшествий из-за ливня и шквалистого ветра. Последствия непогоды ликвидировали всю ночь в воскресенье, 26 июля.
Водоснабжение в городе восстановлено, идет восстановление подачи электроэнергии. С дорог и тротуаров убирают стволы и крупные ветви деревьев.