Слюсарь: в Ростове-на-Дону ураган повалил более 1 000 деревьев

Более 1 000 деревьев повалила непогода в Ростове-на-Дону Слюсарь: в Ростове-на-Дону ураган повалил более 1 000 деревьев

Москва26 июл Вести.Мощный ветер повалил более тысячи деревьев в Ростове-на-Дону. О последствиях непогоды губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в MAX.

Он добавил, что специалисты продолжают мониторинг, чтобы выявить возможные новые случаи падения деревьев.

В результате непогоды повалено больше 1000 деревьев, в том числе на территории городских парков – в Левобережном, парке Октябрьской Революции, в зоопарке говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что из-за налетевшего урагана и ливня жители Ростове-на-Дону столкнулись с отключениями электричества и водоснабжения. Без воды остаются более 42 тысяч человек.