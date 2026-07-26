Москва26 июлВести.Мощный ветер повалил более тысячи деревьев в Ростове-на-Дону. О последствиях непогоды губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в MAX.
Он добавил, что специалисты продолжают мониторинг, чтобы выявить возможные новые случаи падения деревьев.
В результате непогоды повалено больше 1000 деревьев, в том числе на территории городских парков – в Левобережном, парке Октябрьской Революции, в зоопаркеговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что из-за налетевшего урагана и ливня жители Ростове-на-Дону столкнулись с отключениями электричества и водоснабжения. Без воды остаются более 42 тысяч человек.