В Сети опубликованы видео разрушений от "урагана века" в Ростове-на-Дону

Опубликованы кадры последствий "урагана века" в Ростове-на-Дону В Сети опубликованы видео разрушений от "урагана века" в Ростове-на-Дону

Москва26 июл Вести.В Сети появились кадры последствий мощного урагана, обрушившегося на Ростовскую область. Их опубликовал канал SHOT на платформе MAX.

На видео - разрушенные свадебные шатры, выбитые окна и перевернутые во время банкета столы, а также туристы, пытающиеся спасти улетающие палатки.

"Ураган века" разнес Ростовскую область: мощный ветер перевернул машины, вырвал окна и крыши и разрушил свадебные шатры. Один человек погиб, 13 пострадали говорится в публикации

Сильнее всего стихия ударила по Ростову-на-Дону и его окрестностям. Ветер вырывал деревья, сносил остановки общественного транспорта и рекламные щиты, срывал с домов балконы и кровлю.

В одном из жилых комплексов разрушен пост охраны, пострадавшего сотрудника госпитализировали.

В городе десятки автомобилей повреждены упавшими деревьями и рекламными конструкциями.

В 15 городах и районах Ростовской области фиксируются проблемы с электроснабжением, из-за отключений начались перебои с водой. Трасса М-4 "Дон", где ураган опрокидывал грузовики, подтоплена. В Ростове ветром повалено по меньшей мере 172 дерева, повреждены линии электропередачи.

По последним данным, в результате удара стихии погиб один человек, пострадали 13. Штормовое предупреждение продлено.