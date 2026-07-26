Москва26 июлВести.В Ростовской области после удара стихии за помощью к врачам обратился 51 человек, еще один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на платформе MAX.
Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погибнаписал Юрий Слюсарь
По его данным, к настоящему времени в больницах остаются 11 пострадавших, включая одного ребенка. Им оказывается вся необходимая помощь.
Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Отмечается, что медицинские учреждения Ростовской области работают в штатном режиме и оснащены резервными источниками питания.
Ранее сообщалось, что из-за урагана без света остались жители 102 населенных пунктов, повреждено более 30 социальных объектов, повалены тысячи деревьев, зафиксированы перебои с водоснабжением. В Ростове-на-Дону и ряде районов введен режим ЧС. Энергетики восстанавливают ЛЭП, на помощь прибыли бригады из соседних регионов.