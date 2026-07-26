В Ростове-на-Дону после непогоды введен режим ЧС На территории Ростова-на-Дону введен режим ЧС

Москва26 июл Вести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Ростова-на-Дону, сообщил в MAX глава города Александр Скрябин.

Градоначальник уточнил, что соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания КЧС.

На данный момент службами зафиксировано падение более 1000 деревьев.

Заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Остальные – в работе говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Ростове-на-Дону погиб один и пострадали 13 человек. По последней информации, количество травмированных увеличилось до 28 человек.

В настоящее время в ликвидации последствий участвуют десятки бригад и сотни человек. Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан.