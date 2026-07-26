Москва26 июлВести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Ростова-на-Дону, сообщил в MAX глава города Александр Скрябин.
Градоначальник уточнил, что соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания КЧС.
На данный момент службами зафиксировано падение более 1000 деревьев.
Заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Остальные – в работеговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Ростове-на-Дону погиб один и пострадали 13 человек. По последней информации, количество травмированных увеличилось до 28 человек.
В настоящее время в ликвидации последствий участвуют десятки бригад и сотни человек. Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан.