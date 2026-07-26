Москва26 июлВести.В Ростове-на-Дону в результате непогоды повреждены 16 школ и 14 детских садов. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Последствия разгула стихии устраняют и на территориях социальных объектов. Повреждения зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школнаписал Александр Скрябин
В четырех образовательных учреждениях повреждены крыши, в двух - выбиты стекла, еще в четырех - разрушены заборы.
27 июля четыре детских сада будут закрыты - детей распределят по другим зданиям. Родителей известят дополнительно.