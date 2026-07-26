В Ростове-на-Дону из-за урагана повреждены 16 школ и 14 детских садов

В Ростове-на-Дону 14 детских садов и 16 школ повреждены из-за непогоды В Ростове-на-Дону из-за урагана повреждены 16 школ и 14 детских садов

Москва26 июл Вести.В Ростове-на-Дону в результате непогоды повреждены 16 школ и 14 детских садов. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Последствия разгула стихии устраняют и на территориях социальных объектов. Повреждения зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ написал Александр Скрябин

В четырех образовательных учреждениях повреждены крыши, в двух - выбиты стекла, еще в четырех - разрушены заборы.

27 июля четыре детских сада будут закрыты - детей распределят по другим зданиям. Родителей известят дополнительно.