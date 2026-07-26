После разгула стихии без воды остаются 42 тысячи жителей Ростова-на-Дону Слюсарь: 42 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без воды из-за непогоды

Москва26 июл Вести.Из-за непогоды в Ростове-на-Дону остались без воды 42 тысячи человек. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в MAX.

Он уточнил, что водоснабжения нет в Азовском, Аксайском, Целинском, Волгодонском, Веселовском и Семикаракорском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, в хуторе Задонье.

Всего без водоснабжения пока остаются более 42 тыс. жителей говорится в сообщении

В городе также отсутствует электроэнергия, из-за чего остановлена работа котельных, обеспечивающих подачу горячей воды. Специалисты работают над устранением аварий день и ночь.

Ранее сообщалось, что ливень и шквалистый ветер обрушились на Ростов-на-Дону, из-за стихии погиб один человек, еще 13 пострадали. Последствия непогоды ликвидировали всю ночь воскресенья, 26 июля.