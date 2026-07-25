Москва25 июлВести.В Ростове-на-Дону после шторма и ливней продолжается ликвидация последствий непогоды, к настоящему времени выявлено 18 отключений высоковольтных линий в шести районах города, сообщил в своем MAX-канале глава города Александр Скрябин.
Продолжаем ликвидировать последствия непогоды. На данный момент выявлено 18 отключений высоковольтных линийнаписал градоначальник
Это коснулось Ворошиловского, Октябрьского, Железнодорожного, Советского, Пролетарского и Первомайском районов. Круглосуточно ведутся восстановительные работы, в них задействована 31 бригада ресурсоснабжающих организаций.