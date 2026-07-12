Москва12 июлВести.Более 200 бригад энергетиков "Россети" - около 600 специалистов и 250 единиц спецтехники - в круглосуточном режиме устраняют последствия циклона, обрушевшегося на Северо-Западный, Центральный и Уральский федеральные округа России. Об этом говорится в сообщении компании.
Мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом и ураганным ветром до 25 м/с вывел из строя энергоснабжение в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях.
На данный момент полностью восстановлена работа энергообъектов в Свердловской областисказано в сообщении
Кроме того, работы по восстановлению энергоснабжения завершаются в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Здесь электроэнергией уже обеспечены более 80 % потребителей.
Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Республике Дагестан.