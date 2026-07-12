Более 200 бригад "Россетей" устраняют последствия непогоды в семи регионах РФ Мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России

Москва12 июл Вести.Энергетики Группы "Россети" в круглосуточном режиме устраняют последствия циклона в семи регионах Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов. На местах работают более 200 бригад энергетиков: около 600 специалистов и 250 единиц техники, сообщает организация в мессенджере MAX.

Непогода стала причиной локальных нарушений электроснабжения в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях отмечается в публикации

По данным "Россетей", наиболее сложной остается обстановка в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В этих регионах энергетики восстанавливают электроснабжение, несмотря на непогоду. Они расчищают проезды к энергетическим объектам, убирают упавшие деревья и ветки с проводов, ремонтируют поврежденное стихией оборудование.

Работы также проводятся в Свердловской и Тюменской областях. На данный момент в Свердловской области работа энергообъектов восстановлена полностью, а энергетики отрабатывают индивидуальные заявки.

В Тюменской, а также Калужской и Тульской областях восстановительные работы завершаются. В последней электроэнергия уже подана более 80% потребителей, обесточенных из-за удара циклона.

Кроме того, сложная метеорологическая обстановка сохраняется в Дагестане. Из-за сильных ливней там поднялся уровень воды в реках и водохранилищах, затопило дороги, изменились русла рек.

Мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду обрушился на северо-западные, центральные и уральские регионы России в конце текущей недели. В населенных пунктах ураганный ветер с корнем вырывал многометровые деревья, сносил крыши домов и рекламные конструкции, которые падали на ЛЭП и обрывали провода.