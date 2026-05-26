На восстановление электроснабжения в Пермском крае привлекли дополнительные силы

Москва26 мая Вести.Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение после сильного ветра, для ускорения работ привлечены дополнительные бригады и спецтехника в самые пострадавшие территории, сообщается в MAX-канале компании "Россети Урал".

На помощь пермским энергетикам прибыли специалисты из других подразделений компании, в том числе из Свердловской области отмечается в сообщении

По данным компании, на энергообъектах работают более 80 бригад — это свыше 250 специалистов.

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин рассказал, что на Пермский край 26 мая обрушился ураган, в городе Чайковский сильными порывами ветра оказались повалены деревья, погиб подросток.