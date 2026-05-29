Москва29 мая Вести.Специалисты восстановили электроснабжение 90 процентов потребителей Пермского края, которые оставались без света после разгула стихии. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на филиал "Россети Урал".

Отмечается, что в ряде округов восстановительные работы еще идут. Специалисты занимаются энергообъектами основной сети 6-10 кВ, питающими населенные пункты, а также выполняют заявки по сети 0,4 кВ, которая подает электричество напрямую в жилые дома. Работы продолжаются в Березниковском, Добрянском, Чердынском и других округах.

К настоящему времени энергетиками осмотрено порядка 1,7 тысячи километров линий электропередачи, устранено около 400 обрывов проводов и установлено свыше 130 новых опор взамен поврежденных.

26 и 27 мая на регион обрушился сильный ветер. В ряде населенных пунктов сорвало кровли многоэтажек, повалило деревья и рекламные конструкции. В Чайковском округе жертвой стихии стала 16-летняя девочка - на не упало дерево. Третья волна непогоды накрыла некоторые округа региона вечером 28 мая.