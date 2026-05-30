В Пермском крае завершили восстановление электроснабжения после непогоды

Москва30 мая Вести.Специалисты компании "Россети Урал" полностью завершили восстановление электроснабжения потребителей Пермского края, нарушенное из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Всё. Мы справились. Все со светом! говорится в публикации

Третья волна стихии обрушилась на регион во второй половине дня 28 мая. Ураган повалил деревья на линии электропередачи и оборвал провода. Больше всего пострадали Березниковский, Соликамский, Чердынский и Чусовской округа, а также территория Коми-Пермяцкого округа.

Аварийно-восстановительные бригады работали круглосуточно, в том числе в труднодоступной местности, используя высокопроходимую спецтехнику.

В ликвидации последствий участвовали бригады из всех филиалов "Россети Урал", а также персонал из МЭС Урала и подрядных организаций. Всего было задействовано свыше 90 бригад - более 250 человек и порядка 110 единиц техники.

Ранее сообщалось, что непогода 28 мая вызвала технологические нарушения на энергообъектах региона.