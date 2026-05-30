Москва30 маяВести.Сотрудники "Россети Урал" восстановили электроснабжение 90 процентов обесточенных из-за непогоды потребителей в Пермском крае, сообщается в MAX-канале компании.
По информации компании, задействованы 94 бригады и 108 единиц спецтехники. Работы продолжаются в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.
Непогода 28 мая вызвала технологические нарушения на энергообъектах региона.