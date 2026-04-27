Энергетики в Подмосковье продолжают устранять повреждения сетей Энергетики реагируют на новые нарушения электроснабжения в Подмосковье

Москва27 апр Вести.В Подмосковье усиливается снегопад и ветер, энергетики региона продолжают фиксировать новые повреждения и оперативно устранять их, сообщается в Telegram-канале "Россети Московский регион".

Температура воздуха в ряде районов понизилась до минусовых значений, что ведет к образованию гололедно-изморозевых отложений на проводах линий электропередачи. На этом фоне фиксируются новые случаи ограничения электроснабжения говорится в сообщении

Уточняется, что энергетики незамедлительно реагируют на технологические нарушения. На особом контроле находится ситуация в округах Дмитровский, Домодедово, Раменский, Сергиево-Посадский. В работах задействованы 270 бригад и 199 единиц спецтехники.

В своих соцсетях главы региона сообщили о ситуации с энергоснабжением.

По словам главы Истринского округа Татьяны Витушевой, в муниципалитете на текущий момент фиксируются перебои с электроснабжением или отсутствует электричество в более 30 населенных пунктах. По информации электросетевых организаций ПАО "Россети" и "Мособлэнерго", в работе по восстановлению подачи электроснабжения сейчас задействовано 13 аварийных бригад и 17 единиц специализированной техники.

По данным главы Клина Василия Власова, в округе обесточены 39 населенных пунктов, без света остаются 2 547 человек. Работает оперативный штаб. В восстановлении задействованы семь бригад и пять единиц техники ПАО "Россети", а также одна бригада и одна единица техники АР "Мособлэнерго".