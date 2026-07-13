На севере Подмосковья после циклона подача электричества почти восстановлена

Энергетики Подмосковья на 90% восстановили электроснабжение после циклона На севере Подмосковья после циклона подача электричества почти восстановлена

Москва13 июл Вести.После циклона на севере Подмосковья энергетики почти полностью вернули электричество — восстановлено 90 % повреждений. Об этом сообщает компания "Россети Московский регион".

К 07:30 13 июля 2026 года специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение более 90 % потребителей на севере Подмосковья, ранее обесточенных в результате прохождения мощного циклона со штормовым ветром и сильным дождем говорится в сообщении

Сейчас мастера продолжают устранять оставшиеся неполадки: помогают подключать дома, работают по обращениям жителей и налаживают систему электроснабжения. Также оказывают поддержку тем, кто обслуживает свои электросети самостоятельно.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).