Более 70 бригад энергетиков ликвидируют последствия урагана в Подмосковье

В Подмосковье продолжается ликвидация последствий мощного циклона Более 70 бригад энергетиков ликвидируют последствия урагана в Подмосковье

Москва13 июл Вести.Энергетики продолжают устранять последствия циклона на севере Московской области, в работе задействованы 74 бригады, в MAX-канале Россетей "Московского региона" приводят слова заместителя директора – главного инженера филиала "Северных электрических сетей" Олега Баталова.

В воскресенье, 12 июля, на севере Подмосковья прошла волна мощного циклона с градом, ливнем и шквалистым ветром. Без света осталась небольшая часть потребителей.

На данный момент часть потребителей запитаны по резервной схеме. В работах задействованы 74 бригады, 83 единицы техники, 263 специалиста сказал Баталов

Он подчеркнул, что работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения пострадавших из-за непогоды потребителей.