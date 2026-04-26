Более 100 бригад в Ленобласти ремонтируют линии электропередачи после непогоды

В Ленобласти энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды Более 100 бригад в Ленобласти ремонтируют линии электропередачи после непогоды

Москва26 апр Вести.Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также шквалистый ветер стали причиной массовых аварийных отключений электроэнергии в Ленинградской области. О ликвидации последствий непогоды сообщает пресс-служба правительства региона в MAX.

Электросетевые организации в течение двух дней работают в режиме повышенной готовности. Под основной удар стихии попали СНТ и ДНП Гатчинского округа, Кингисеппского и Ломоносовского районов Ленобласти.

На данный момент более 100 бригад ПАО "Россети Ленэнерго" восстанавливают линии электропередачи, пострадавшие из-за непогоды. В работах задействованы 281 специалист и 121 единица техники говорится в сообщении

Введены дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала, оснащенного спецтехникой. У муниципальных образований и сетевых организаций есть резервные источники электроснабжения для поддержания работоспособности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Энергетики продолжают уборку упавших на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, проводят ремонт оборудования. Работы будут вестись круглосуточно.

Восстановить подачу электроэнергии планируется до 04.00 27.04.26, но ввиду большого количества технологических нарушений срок включения может быть сдвинут на более поздний уточняется в сообщении

Руководство комитета по ТЭК Ленинградской области контролирует восстановление электроснабжения.