В Подмосковье 75 бригад восстанавливают электроснабжение после циклона Специалисты восстанавливают электричество в Подмосковье после циклона

Москва12 июл Вести.На севере Подмосковья энергетики ликвидируют последствия мощного циклона с градом и ливнем, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Россети Московский регион" в мессенджере MAX.

Специалисты оперативно восстанавливают электричество.

Для работ привлекли 75 бригад, 263 специалиста, 85 единиц техники.

Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение предупреждают в организации

Работы ведутся круглосуточно.