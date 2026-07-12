Москва12 июлВести.На севере Подмосковья энергетики ликвидируют последствия мощного циклона с градом и ливнем, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Россети Московский регион" в мессенджере MAX.
Специалисты оперативно восстанавливают электричество.
Для работ привлекли 75 бригад, 263 специалиста, 85 единиц техники.
Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжениепредупреждают в организации
Работы ведутся круглосуточно.