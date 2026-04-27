В Подмосковье за сутки упало 75 деревьев Мурашов: 75 случаев падения деревьев зафиксированы в Подмосковье

Москва27 апр Вести.Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил ИС "Вести" о последствиях непогоды, которая пришла в московский регион в ночь на 27 апреля.

По его словам, к устранению снегопада привлечены 4 500 дворников и более 500 машин коммунальных служб.

В случае понижения температуры и образования наледи дороги и дворы будут обрабатываться противогололедными материалами.

Кроме того, коммунальщики устраняют последствия падения деревьев из-за налипания мокрого снега и шквалистого ветра.

У нас на сегодня вот на утро 75 уже случаев падения деревьев сказал Мурашов

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких округах региона произошли отключения электроснабжения. Точные цифры не называются, однако известно, что наиболее сложная ситуация сложилась в Раменском и Дмитровском округах, Домодедове и Чехове. Туда направлены дополнительные ремонтные бригады.

Всего в восстановительных работах на территории Московской области задействованы 200 бригад электриков, 22 бригады лесного хозяйства, 40 передвижных электростанций, а также другие силы и средства.