SHOT: около 50 подмосковных населенных пунктов остались без света из-за непогоды SHOT: десятки поселков в Подмосковье обесточены из-за непогоды

Москва27 апр Вести.Примерно 50 населенных пунктов в Московской области остались без электроснабжения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Причиной отключения электричества стал обрыв проводов линий электропередачи.

Около 50 поселков остались без света из-за обрывов проводов в Подмосковье говорится в публикации

Ранее в МЧС предупредили жителей Московской области об ухудшении погодных условий на территории региона до конца суток 27 апреля. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и шквалистое усиление ветра порывами 20-25 м/с.