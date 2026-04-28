Москва28 апрВести.В подмосковном Клину к настоящему времени 51 населенный пункт остается без электроснабжения, бригады в ночное время продолжают устранят последствия непогоды, сообщил в своем MAX-канале глава округа Василий Власов.
По его словам, ситуация на 01.30 28 апреля остается непростой, мокрый снег налипает на провода, ветер валит деревья - это основная причина обрывов и локальных отключений.
Без света остаются 51 населенный пункт. Все социальные объекты, водозаборные узлы и КНС взяты на особый контрольнаписал чиновник
Он подчеркнул, энергетики "Россети Московский регион" работают круглосуточно: семь бригад и пять единиц техники. Дополнительно привлечены силы МЧС РФ и лесного хозяйства.