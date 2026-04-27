Москва27 апрВести.В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области предупредили о сохранении на территории региона неблагоприятных метеорологических условий до конца текущих суток.
По данным ведомства, ссылающего на прогноз Росгидромета, в Подмосковье ожидаются сильные осадки, в том числе – снег и мокрый снег.
Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 м/сговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Водителей, которые успели сменить автомобильную резину с зимней на летнюю, просят воспользоваться общественным транспортом.