МЧС: сильные осадки в Московской области будут идти до конца суток

МЧС: непогода в Подмосковье продлится до конца суток МЧС: сильные осадки в Московской области будут идти до конца суток

Москва27 апр Вести.В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области предупредили о сохранении на территории региона неблагоприятных метеорологических условий до конца текущих суток.

По данным ведомства, ссылающего на прогноз Росгидромета, в Подмосковье ожидаются сильные осадки, в том числе – снег и мокрый снег.

Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 м/с говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Водителей, которые успели сменить автомобильную резину с зимней на летнюю, просят воспользоваться общественным транспортом.