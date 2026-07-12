Москва12 июлВести.Сотрудники ПАО "Россети Ленэнерго" восстанавливают электроснабжение в Ленинградской области, нарушенное после мощного циклона со штормовым ветром, ливнями и грозой, сообщает электросетевая компания в мессенджере MAX.
Специалисты "Россети Ленэнерго" продолжают восстановительные работы в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районахотмечается в публикации
Для того чтобы восстановить поврежденные участки линий электропередачи (ЛЭП), отремонтировать оборудование и убрать упавшие на провода деревья и ветки в труднодоступных местах, энергетики пробираются по лесам и болотам.
В работах задействованы 314 специалистов и 120 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.