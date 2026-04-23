В Ленобласти произошло аварийное отключение электроснабжения

Москва23 апр Вести.Ночью 23 апреля в Ленинградской области произошло аварийное отключение электроэнергии в Ломоносовском муниципальном районе. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

В зоне аварийного отключения находится четыре населенных пункта, 3290 человек уточняется на сайте ведомства

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы и сильного ветра с порывами 15-18 метров в секунду. В регионе ночью 23 апреля прогнозировался дождь и мокрый снег при температуре воздуха -2...+3 градуса.