В Тверской области более 180 бригад восстанавливают электроснабжение

Более 180 бригад работают возвращают электроснабжение в Тверской области В Тверской области более 180 бригад восстанавливают электроснабжение

Москва11 июл Вести.В результате сильного ветра и ливней в Тверской области ряд населенных пунктов остается без электроснабжения. Энергетики устраняют последствия непогоды круглосуточно, сообщил в MAX глава региона Виталий Королев.

Более 180 бригад, свыше 700 человек и 186 единиц техники привлечены к работам.

В зоне особого внимания сейчас Ржевский, Старицкий, Зубцовский, Торжокский, Селижаровский и Кувшиновский округа. На территориях для наших жителей организованы мобильные пункты, где можно оставить заявку на проведение восстановительных работ отмечается в сообщении

До конца дня 11 июля в Верхневолжье будет сохраняться непогода. Ночью ветер может усилиться.