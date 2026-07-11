В Тульской области электричество восстановлено в 178 населенных пунктах

В 178 населенных пунктах Тульской области восстановили электричество В Тульской области электричество восстановлено в 178 населенных пунктах

Москва11 июл Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о восстановлении электричества в 178 населенных пунктах в 13 районах региона после непогоды.

Энергетики работают в усиленном режиме уже вторые сутки.

Помимо работы бригад, для удобства жителей организованы выезды специалистов "Тулэнерго" в населенные пункты, где сохраняются локальные нарушения электроснабжения. Они информируют о ходе работ и сроках восстановления электроснабжения отметил глава региона в мессенджере MAX

Также продолжается ликвидация локальных технологических нарушений на энергообъектах в Алексинском и Плавском районах.

Для работ привлечено 74 бригады, 455 специалистов и 112 единиц спецтехники. Подготовлены резервные источники электроснабжения.