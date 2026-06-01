Под Тюменью восстановили энергоснабжение после падения вышки на провода

В Тюменской области восстановили энергоснабжение шести поселков

Москва1 июн Вести.В Нижнетавдинском округе Тюменской области энергетики восстановили энергоснабжение в шести населенных пунктах после того, как вышка сотовой связи упала на провода, а участок ЛЭП был поврежден грозовым фронтом. Об этом сообщает пресс-служба "Россети Тюмень".

Свет вернулся в населенные пункты Нижние Тарманы, Средние Тарманы, Верхние Тарманы, Юрты-Иска, Малая и Большая Заморозовка уточняется в сообщении

С линии электропередачи протяженностью свыше 25 км специалисты убрали 37 упавших на провода деревьев, устранили 19 обрывов проводов, заменили более 40 различных элементов и пять опор ЛЭП. Также они отремонтировали 48 пролетов провода и полностью заменили участок линии электропередачи длиной 200 метров.