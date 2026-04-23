Шквалистый ветер оставил без света более 2,5 тыс. человек в Новгородской области

Более 2,5 тысяч человек остались без света в Новгородской области из-за ветра Шквалистый ветер оставил без света более 2,5 тыс. человек в Новгородской области

Москва23 апр Вести.В Новгородской области из-за ухудшения погоды и шквалистого ветра начались массовые отключения электроэнергии – без света остались более 2,5 тысяч человек, сообщил губернатор Александр Дронов.

В восстановительных работах задействованы 53 бригады – 177 специалистов и 60 единиц техники.

Сейчас без света остаются 2710 человек в пяти округах. Под отключения попали Любытинский, Парфинский, Старорусский, Шимский, Мошенской округа написал глава региона

Он добавил, что новгородский филиал "Россетей Северо-Запада" перешел на работу в особом режиме.