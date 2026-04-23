Массовое отключение электроснабжения произошло в Псковской области из-за шквалистого ветра. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

По состоянию на данный момент зафиксировано 600 отключенных населенных пунктов, в которых проживает более 8 тысяч человек. Основные отключения – в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Невельском районах написал он в своем канале в мессенджере MAX

Региональный филиал "Россети Северо-Запад" переведен на особый режим работы. Все городские службы также находятся в повышенной готовности.

Сильный ветер будет сохраняться 23 апреля в течение суток.