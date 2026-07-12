В Новгородской области электричество восстановлено у 85% потребителей

Электричество вернули в 698 населенных пунктов Новгородской области В Новгородской области электричество восстановлено у 85% потребителей

Москва12 июл Вести.Специалисты компании "Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение у 85 % обесточенных из-за непогоды потребителей в Новгородской области. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Россети Северо-Запад".

Работа ведется в круглосуточном режиме, в региональном филиале компании действует особый режим.

Электроснабжение восстановлено в 698 населенных пунктах … Работают 52 бригады. Задействованы 58 единиц спецтехники сказано в сообщении в MAX

Энергетики просят соблюдать технику безопасности вблизи энерготехнических установок и ЛЭП. В частности, запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередач ближе 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.