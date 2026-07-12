В Тверской области восстановлено электроснабжение более 900 населенных пунктов

Свет вернулся в дома более чем 900 населенных пунктов Тверской области В Тверской области восстановлено электроснабжение более 900 населенных пунктов

Москва12 июл Вести.Энергетики ПАО "Россети" и АО "Тверьгорэлектро" восстановили электроснабжение более 900 населенных пунктов Тверской области, а также возвращены в эксплуатацию 136 ЛЭП, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев.

За прошедшие сутки благодаря непрерывным работам восстановлено электроснабжение более 900 населенных пунктов, введены в работу 136 воздушных линий электропередачи написал он в мессенджере MAX

200 бригад специалистов работают в круглосуточном режиме, несмотря на непростые погодные условия.

По данным Королева, самая сложная обстановка сейчас сохраняется в восьми округах Тверской области, в том числе в Вышневолоцком, Удомельском, Осташковском и Конаковском. Однако специалисты работают и дойдут до каждого потребителя, подчеркнул врио губернатора.