В Тульской области электричество восстановлено в 199 населенных пунктах В 199 населенных пунктах Тульской области восстановили электричество

Москва12 июл Вести.Энергетики восстановили работу основных энергообъектов в Тульской области после мощного циклона с ливнями, сильным ветром и грозой. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Электроснабжение восстановили в 199 населенных пунктах в 14 районах региона.

Основной удар стихии пришелся на Плавский, Чернский, Дубенский районы, Алексин. В зоне повышенного внимания - оперативное восстановление электроснабжения. Энергетики "Тулэнерго" работают в круглосуточном режиме отмечается в сообщении

Для работ привлекли 74 бригады, 455 специалистов и 112 единиц техники.

На данный момент отрабатываются отдельные заявки потребителей.