В Люберцах и Котельниках восстановили энергоснабжение Энергоснабжение подмосковных Люберец и Котельников восстановлено

Москва1 июл Вести.Энергоснабжение всех потребителей в подмосковных Люберцах и Котельниках восстановлено, сообщили в пресс-службе "Россети Московский регион".

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по восстановлению поврежденного оборудования. После завершения ремонтных работ электроснабжение потребителей будет переведено с резервной на нормальную схему.

Восстановлено электроснабжение всех потребителей "Россети Московский регион" в нескольких населенных пунктах округов Люберцы и Котельники, обесточенных в результате технологического нарушения на подстанции говорится в сообщении

Для электроснабжения потребителей по резервным схемам привлечены резервные источники.