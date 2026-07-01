Пожару на электроподстанции в Люберцах присвоен повышенный ранг

Повышенный ранг присвоен пожару на электроподстанции в Люберцах Пожару на электроподстанции в Люберцах присвоен повышенный ранг

Москва1 июл Вести.Пожару на электроподстанции "Россети Московский регион" в Люберцах присвоен повышенный ранг, сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас".

В округе Люберцы в результате аварии возник пожар на электроподстанции "Россети Московский регион"… Объявлен повышенный ранг пожара. В результате аварии некоторые районы остались без электричества говорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX

К ликвидации ЧП привлечены специалисты ПСЧ-231, ПСЧ-232 и ПСЧ-303 и сотрудники федеральной противопожарной службы.

Как ранее рассказал глава городского округа Михаил Соболев, над восстановлением электроснабжения работают 68 энергетиков с применением 20 единиц спецтехники.