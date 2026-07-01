В Люберцах и Котельниках восстановили подачу электричества 80% потребителей

В Люберцах и Котельниках частично восстановили подачу электроэнергии В Люберцах и Котельниках восстановили подачу электричества 80% потребителей

Москва1 июл Вести.В подмосковных Люберцах и Котельниках частично восстановлена подача электричества абонентам, обесточенным из-за аварии на электроподстанции. Об этом сообщили в компании "Россети Московский регион".

Энергетики "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение более 80 % ранее обесточенных потребителей округов Люберцы и Котельники в Подмосковье… Полностью восстановлено электроснабжение в поселках Красково и Малаховка говорится в сообщении компании в мессенджере MAX

Отмечается, что для временного электроснабжения направлены 60 резервных источников.

Ранее в ГКУ МО "Мособлпожспас" рассказали о пожаре на электроподстанции, которому присвоен повышенный ранг сложности.